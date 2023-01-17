TRANSFER HABERİ: Sacha Boey'a dev talip! Galatasaray'ın beklentisi...

Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu performansla takdir toplayan Sacha Boey ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 22 yaşındaki sağ beke Avrupa'nın önemli bir kulübünden talip çıktı. Sarı kırmızılıların, Fransız oyuncu için beklediği bonservis beklentisi ise epey yüksek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2023- 06:40