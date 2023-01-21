Galatasaray-Antalyaspor maçında penaltı kararı VAR'dan döndü! İşte o pozisyon
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor’u ağırladı. Mücadelenin 71. dakikasında sarı-kırmızılılar Antalyasporlu oyuncunun ceza sahası içerisinde topla oynamasının ardından penaltı kazandı. VAR uyarısı sonrası karar iptal edildi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2023- 20:39 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023- 20:43
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırladı. Mücadelenin 71. dakikasında sarı-kırmızılılar, Antalyasporlu oyuncunun ceza sahası içerisinde topla oynamasının ardından penaltı kazandı.
Ancak VAR'ın uyarısı sonrası hakem Ali Şansalan, pozisyonu izledi ve Icardi'nin faul yaptığını tespit ederek penaltıyı iptal etti.
İşte o kritik pozisyon…
NOT: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.