Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırladı. Mücadelenin 71. dakikasında sarı-kırmızılılar, Antalyasporlu oyuncunun ceza sahası içerisinde topla oynamasının ardından penaltı kazandı.

Ancak VAR'ın uyarısı sonrası hakem Ali Şansalan, pozisyonu izledi ve Icardi'nin faul yaptığını tespit ederek penaltıyı iptal etti.

İşte o kritik pozisyon…

NOT: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.