Galatasaray-Antalyaspor maçında kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor’u ağırladı. Mücadelenin 90+10. dakikasında Antalyasporlu Luiz Adriano, Abdülkerim Bardakcı’ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2023- 21:07 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023- 21:14
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırladı. Mücadelenin 90+10. dakikasında Antalyasporlu Luiz Adriano, Abdülkerim Bardakcı'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İşte Luiz Adriano'nun Abdülkerim Bardakcı'ya yaptığı müdahale…
NOT: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.