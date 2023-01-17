Spor Toto Süper Lig'de 19 hafta sonunda lider konumda bulunan Galatasaray, gözünü transfere çevirdi.
Galatasaray'da Sacha Boey'a teklif yağıyor! Şimdi de İtalyanlar devrede
Galatasaray'da devre arası takviyeleri için planlamalar devam ediyor. Sarı-kırmızlılılarda bununla birlikte takımdaki bazı isimlere teklifler de gelmeye devam ediyor. Sezonun geri kalanına baktığımızda öne çıkan isimlerin başında gelen Sacha Boey için Sporting'in ardından İtalyan ekibi de devreye girdi. İşte önerilen bonservis ve detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Spor Toto Süper Lig'de 19 hafta sonunda lider konumda bulunan Galatasaray, gözünü transfere çevirdi.
Sarı kırmızılılar ocak ayında kadrosunu güçlendirerek zirve yarışını ilk sırada tamamlamak istiyor.
Teknik Direktör Okan Buruk, yönetim kuruluna transfer istediği bölgeleri sunmuştu.