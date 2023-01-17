Galatasaray'da Sacha Boey'a teklif yağıyor! Şimdi de İtalyanlar devrede

Galatasaray'da devre arası takviyeleri için planlamalar devam ediyor. Sarı-kırmızlılılarda bununla birlikte takımdaki bazı isimlere teklifler de gelmeye devam ediyor. Sezonun geri kalanına baktığımızda öne çıkan isimlerin başında gelen Sacha Boey için Sporting'in ardından İtalyan ekibi de devreye girdi. İşte önerilen bonservis ve detaylar... | GS SPOR HABERLERİ