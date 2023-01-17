Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de 42 puanla sezonun ilk yarısını lider kapattı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan stopere yerli hamlesi! Gündemdeki isim...
Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip devre arasında yapacağı hamlelerle şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Cimbom'un gündemine ise yerli stoper geldi. İşte detaylar...
Sarı kırmızılı ekip Okan Buruk önderliğinde şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Öte yandan Buruk, takımda birkaç noktada takviye istedi.