Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluk yarışını sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan orta sahaya Hollandalı takviye!
Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda devre arasında bir orta saha hamlesi yapmayı planlıyor. Aslan'ın gündemine ise Hollandalı futbolcu geldi. İşte detaylar...
Sezon sonunda liderlik ipini göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede bulunuyor.
Cimbom, Okan Buruk önderliğinde şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.