Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Transfer gelirse takımdan ayrılacak

Galatasaray'da kış transfer döneminin başlamasıyla birlikte sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında kadrosuna takviye yapacak olan sarı kırmızılılarda, yıldız isimle ilgili sürpriz bir haber geldi. Cimbom'da, o futbolcunun bölgesine transfer yapılması durumunda beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2023- 06:40