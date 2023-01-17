Spor Toto Süper Lig'de 19 hafta sonunda lider konumda bulunan Galatasaray, gözünü transfere çevirdi.
Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Transfer gelirse takımdan ayrılacak
Galatasaray'da kış transfer döneminin başlamasıyla birlikte sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında kadrosuna takviye yapacak olan sarı kırmızılılarda, yıldız isimle ilgili sürpriz bir haber geldi. Cimbom'da, o futbolcunun bölgesine transfer yapılması durumunda beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar ocak ayında kadrosunu güçlendirerek zirve yarışını ilk sırada tamamlamak istiyor.
Teknik Direktör Okan Buruk, yönetim kuruluna transfer istediği bölgeleri sunmuştu.