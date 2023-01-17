Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan mutlu sona yakın! İşte Cimbom'un yeni stoperi
Süper Lig'in ilk yarısını 42 puanla lider tamamlayan Galatasaray, transfer harekatına başladı. Sarı-kırmızılı ekip aradığı stoperi buldu. Cimbom, Nelsson'un ayrılık ihtimaline karşın savunmasına takviye yapmak istiyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları da aynı hızla devam ediyor.
Cimbom nokta atışı takviyeler yapmak istiyor.