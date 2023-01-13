Süper Lig'de zirveye kurulan Galatasaray, transfere de hızlı bir baslangıç yaptı
Uğur Çiftçi Galatasaray'da! İşte transferin detayları
Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark atan Galatasaray, transfer dönemine de hızlı girdi. Sol bek arayışlarını sürdüren Cimbom, Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi ile anlaşmaya vardı. İşte anlaşmanın detayları... (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; defansın soluna yerli bir isim arayan sarı-kırmızılı ekip, Ugur Çiftçi için Demir Grup Sivasspor'la anlasma sağladı.
Yapılan görüşmeler sonucunda, Cimbom, 30 yaşındaki futbolcu için 600 bin euro para ve Emre Taşdemir'i verecek.