Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmanın ardından üç grup halinde yapılan 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Galatasaray ile Atakaş Hatayspor yarın saat 20.00'de Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek.