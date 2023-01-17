Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmayı da kazanan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturdu.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'un rotası Londra! Chelsea'nin golcüsü listede
Süper Lig'in ilk yarısını 42 puanla lider bitiren Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip forvet hattına takviye yapmak istiyor. Cimbom rotasını Londra'ya çevirdi. Chelsea'nin yıldızı Aslan'ın listesinde. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekip ligin ilk yarısını 42 puanla lider kapattı.
Cimbom bu süreçte 19 karşılaşmaya çıktı.