Spor Toto Süper Lig'de 8 maçık bir seri yakalayan ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Uğur Çiftçi ile anlaşma iptal mi oldu?
Galatasaray'da bir süredir gündemde olan Uğur Çiftçi transferinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli sol bek için takasta kullanılacak Emre Taşdemir'in Sivas'a gitmek istememesi üzerine transfer ertelenmişti. Peki bu transferde son gelişmeler neler?... | GS SPOR HABERLERİ
Sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen Aslan, gözünü ara transfer dönemine çevirdi.
Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen bölgeleri güçlendirerek sezonu zirvede tamamlamayı amaçlıyor.