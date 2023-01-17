GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Uğur Çiftçi ile anlaşma iptal mi oldu?

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Uğur Çiftçi ile anlaşma iptal mi oldu?

Galatasaray'da bir süredir gündemde olan Uğur Çiftçi transferinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli sol bek için takasta kullanılacak Emre Taşdemir'in Sivas'a gitmek istememesi üzerine transfer ertelenmişti. Peki bu transferde son gelişmeler neler?... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2023- 10:49