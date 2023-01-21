Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, mücadeleden sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

İlk yarı dominant takımdık, rakibimiz pasla çıkmadı uzun topla çıktılar, dönen topları almak istediler. İkinci yarı daha iyiydik, pozisyon ürettik. Defans halinde kompakt bir takımlar, çok mücadele ettiler. Eksikler hırsı arttırır, rakipte de öyle oldu.

Günün sonunda kazanmayı hakkettik. 3'ü 4'ü atabilirdik, farkı açamadık. Ama kazandık.

Ben bu takımın sadece başındayım, oyuncularım, teknik ekibim, taraftarımız, onların büyük emekleri var. Biz camia olarak kenetlendik, bu başarıyı birlikte yaşıyoruz.

Şu anki başarı sadece bana ait değil. Hepimiz yaşıyoruz. İnşallah sonu şampiyonluk olur. En başta ben gözükebilirim ama biz maçları camia olarak kazanıyoruz. Camia olarak kenetlendik. Bugünkü mutluluğu yaşıyorsak hep birlikte yaşıyoruz.

Icardi bir forvet, onun çevresine pozisyon hazırladık. O da takıma göre pozisyonlar yaratıyor. Icardi pas oyunumuzda da önemli bir oyuncu. Daha çok ona orta gelecek, pas gelecek. Gomis de öyle. Çok iyi 2 forvetimiz var.

Galatasaray üyeliği az kişiye nasip oluyor. Başkanımız daha önce söz vermişti. Çok teşekkür ediyorum. Bu üyelik benim için çok önemliydi. 11 yaşında Galatasaray'da futbola başladım. Hayatımın en güzel günleri.

Transferleri bekliyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Bugün maça odaklandık, transfere odaklanmadık. Düşüncelerimiz, toplantılarımız oluyor. Pazar günü boşuz. Bunlarla ilgili hazırlanacağız. Daha önceki açıklamalarımız doğrultusunda devam ediyoruz.