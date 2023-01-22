Galatasaray Antalyaspor maçında rekor kırdı! Müthiş istatistik...

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u 2-1 ile geçti. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından ligde üst üste 9. maçından da galip ayrıldı. Galatasaray'da bu maçta ayrıca görülmemiş bir istatistik daha ortaya çıktı. İşte son detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2023- 11:26