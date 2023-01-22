Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor'u konuk etti.
Galatasaray Antalyaspor maçında rekor kırdı! Müthiş istatistik...
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u 2-1 ile geçti. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından ligde üst üste 9. maçından da galip ayrıldı. Galatasaray'da bu maçta ayrıca görülmemiş bir istatistik daha ortaya çıktı. İşte son detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor'u konuk etti.
Sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Okan Buruk'un takımı üst üste 9. galibiyetini elde etti.