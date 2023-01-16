Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Mathias Ross, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir, Haris Seferovic açıklanan kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 16.01.2023- 17:17
Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Mathias Ross, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir, Haris Seferovic açıklanan kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray, Alanyaspor ile 17 Ocak Salı günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.