Galatasaray'da ara transfer döneminde bazı değişiklikler yaşanacak.
GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan flaş karar! Transfer olacak mı?
Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda kadrodaki isimlerle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'un yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performans sonrası Avrupa ekiplerinin gözdesi konumundaydı. 3 takımın listesine bulunan 24 yaşındaki kanat, transferle ilgili kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de zirvede bulunan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıya da iddialı bir şekilde girmek istiyor.
Bu hedef doğrultusunda transfer çalışmalarına tam gaz devam ediliyor.