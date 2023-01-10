Süper Lig'in 18. haftasında futbol severler dev derbiye tanıklık etti.
GALATASARAY HABERLERİ - Kaptanlardan yönetime flaş talep! 10 milyonluk prim...
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı oyuncular bu galibiyet ile büyük bir primin de sahibi oldular. Takımın kaptanları Muslera ve Gomis ise yönetimden özel bir istekte bulundu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk etti.
Sarı-kırmızılı ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı.