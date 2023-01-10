GALATASARAY HABERLERİ - Kaptanlardan yönetime flaş talep! 10 milyonluk prim...

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı oyuncular bu galibiyet ile büyük bir primin de sahibi oldular. Takımın kaptanları Muslera ve Gomis ise yönetimden özel bir istekte bulundu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.01.2023- 06:40