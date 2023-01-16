Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 19 haftanın ardından liderliğini sürdürdü.
Galatasaray'da Mauro Icardi tehlikesi! PSG ve Milan...
Galatasaray'da bonservisi alınıp alınmayacağı tartışılan Mauro Icardi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Bonservisi PSG'de olan oyuncu için Fransız ekibi sürpriz bir hamle yaptı. İşte Icardi konusunda yaşanan sürpriz transfer gelişmesi... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 19 haftanın ardından liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar ligde oynadığı son 8 maçta galip geldi.
Okan Buruk yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Galatasaray'da keyifler yerinde.