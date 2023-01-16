Galatasaray transferde hareketli saatler geçiriyor.
Galatasaray Emin Bayram'la sözleşme uzattı!
Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, altyapıdan yetişen Emin Bayram'ın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı kulüp, Emin Bayram'ın sözleşmesinin 2025-2026 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
İmzalar atıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, şunları söyledi: