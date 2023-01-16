Galatasaray Kulübü, sezonun ilk yarısını Bitexen Giresunspor'da geçiren Oğulcan Çağlayan'ın Pendikspor'a kiralandığını duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:



Profesyonel futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi gerçekleştirilen Giresun Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre futbolcunun 2022-2023 sezonu kalan yarısı için bedelsiz geçici transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmış olup ücretlerinin tamamı Pendikspor Futbol A.Ş. tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.