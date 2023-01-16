GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Dovbyk ısrarı!

Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in lideri sarı-kırmızılılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen Cimbom, Artem Dovbyk için temaslarını sürdürüyor. Ukraynalı golcünün istediği maaş da belli oldu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2023- 06:40