Ukrayna basını Cimbom'un 25 yaşındaki yıldızla ilgilendiğini yazdı. Bonservisinin yüzde 50'sine sahip Midtjylland ile ilk temas kuruldu. Amaç diğer yarısına sahip Dnipro'nun inadını kırıp, Dovbyk'i kapmak.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Dovbyk ısrarı!
Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in lideri sarı-kırmızılılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen Cimbom, Artem Dovbyk için temaslarını sürdürüyor. Ukraynalı golcünün istediği maaş da belli oldu. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'in ilk devresini lider tamamlayan Galatasaray transferde yine büyük oynuyor.
Sezon başında Sergio Oliveira, Dries Mertens, Lucas Torreira, Mauro İcardi gibi birbirinden ünlü yıldızları renklerine bağlayan Aslan'ın yeni hedefi Ukrayna'nın gözde forveti Artem Dovbyk.