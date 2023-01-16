Galatasaray'da yapılacak transferler kadar mevcut oyuncuların son durumu da merak konusu oldu.
GALATASARAY HABERİ: Bafetimbi Gomis takımda kalacak mı? Okan Buruk kararını verdi!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, golleriyle takımı sırtlamayı sürdürüyor. Tecrübeli forvetin gösterdiği performans sonrası birçok talibi çıkmıştı. 37 yaşındaki santrforun takımda kalıp kalmayacağı netleşti. Teknik direktör Okan Buruk, yönetimle yaptığı görüşmede Gomis ile ilgili kararını iletti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da yapılacak transferler kadar mevcut oyuncuların son durumu da merak konusu oldu.
Özellikle Fransız golcü Bafetimbi Gomis, birçok kulübün radarına girdi.
Yıldız oyuncu attığı gollerle Galatasaray'a büyük katkı sağlıyor.