GALATASARAY HABERİ: Bafetimbi Gomis takımda kalacak mı? Okan Buruk kararını verdi!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, golleriyle takımı sırtlamayı sürdürüyor. Tecrübeli forvetin gösterdiği performans sonrası birçok talibi çıkmıştı. 37 yaşındaki santrforun takımda kalıp kalmayacağı netleşti. Teknik direktör Okan Buruk, yönetimle yaptığı görüşmede Gomis ile ilgili kararını iletti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2023- 06:40