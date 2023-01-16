Süper Lig'in ilk yarısı 19. haftada oynanan maçlar ile sona erdi.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un hedefinde 2 yerli! Son karar Okan Buruk'ta
Süper Lig'in ilk yarısını 4 puan farkla lider kapatan Galatasaray, gözünü transfere çevirdi. Devre arasında yerli stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin hedefinde 2 isim bulunuyor. Son tercihi ise teknik direktör Okan Buruk yapacak. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Galatasaray, Hatayspor'u 4-0 mağlup etti.
Golleri Kerem Aktürkoğlu, Juan Mata (2) ve Gomis kaydetti.