Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz tam not aldı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe maçında sergilediği futbolla teknik heyetten tam not aldı. Yılmaz, sarı-lacivertlilere karşı santrforda oynadı.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 09.01.2023- 13:40
Fenerbahçe'nin 3 stoperine karşı fizik olarak ezilmeyen Barış Alper, 76 dakika sahada kaldı.
Net pozisyonlara da giren genç futbolcu, son vuruşlarda ise istediğini yapamadı.
Savunma arkasına yaptığı koşularla sürekli tehlike yaratan Barış 76'da yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.