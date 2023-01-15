Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de kariyerini sürdüren Youssouf Ndayishimiye'ye Ligue 1 temsilcisi Nice talip oldu. Fransız takımı 9 milyon Euro önerirken, turuncu-lacivertliler 13 milyon Euro istedi. 22 yaşındaki ön libero, 2017'de Galatasaray tarafından denemeye alınmış ve beğenilmemişti. İşte detaylar...

Ligue 1 ekibi Nice, Youssouf Ndayishimiye için Başakşehir'e 9 milyon Euro teklif etti. Başakşehir Fransız kulübünden 13 milyon Euro istiyor. İki takım arasında kıran kıran pazarlıklar devam ediyor. Daha önce Bordeuaux'da Burindi'li orta saha için teklif yapmış ancak Başakşehir'in istediği rakam gelmeyince transfer gerçekleşmemişti.

2017'DE BEĞENİLMEDİ! 2021'DE İSTEDİLER

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın 2017 yılında altyapıda Youssouf'u denemeye aldığı ve beğenmediği ortaya çıkmıştı. Galatasaray, 2021'de Fatih Terim döneminde Yeni Malatya'nın 22 yaşındaki ön liberosu Youssouf Ndayishimiye için resmi teklif yaptı. Ancak oyuncunun ve kulübünün tercihi Başakşehir'den yana oldu.

29 MAÇTA OYNADILAR

Bu sezon Medipal Başakşehir formasıyla stoper ve ön libero mevkilerinde forma giyen Youssouf Ndayishimiye Süper Lig ve Konferans Ligi dahil toplam 29 maçta forma giydi. 7 gol atan 24 yaşındaki oyuncu 1 de asist yaptı. Avrupa'da bir çok kulübün transfer listesinde bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro. 1.83 boyundaki oyuncu geçtiğimiz sezon Burundi Milli Takımı'ndan da davet almıştı.

ASGARİ ÜCRETE OYNADI

Türkiye serüvenine Yeni Malatyaspor'la imza atan Ndayishimiye, 2019-2020 sezonu öncesinde Aigle Noir FC'den 45 bin dolar karşılığında transfer edildi ve ilk sezonunda asgari ücret maaş aldı. 23 yaşındaki Burundili futbolcu, 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde ise 2 milyon 150 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'in yolunu tuttu.