Yüksek maliyeti nedeni ile Haji Wright'i Fenerbahçe'ye bırakan Galatasaray gözünü Ukrayna futbolunun yeni golcüsü Artem Dovbyk'e dikti.
Galatasaray'dan Dovbyk bombası! Transferde büyük avantaj
Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in lideri sarı-kırmızılılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Sol bek transferinde Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile anlaşmaya varan Cimbom, santrfor hattına da transfer yapmak istiyor. Aslan'da son olarak Ukraynalı forvet Artem Dovbyk ismi gündeme geldi. İşte ayrıntılar...
Fotomaç'ın haberine göre; sarı-kırmızılı ekibin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı ifade edildi.
TRANSFERDE BÜYÜK AVANTAJ
Dnipro ile yeni sözleşme imzalamayı düşünmediğini açıklayan Dovbyk'in ocak ayında ayrılarak kulübüne para kazandırmak istediği ifade edildi.