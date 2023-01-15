Galatasaray'dan Dovbyk bombası! Transferde büyük avantaj

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in lideri sarı-kırmızılılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Sol bek transferinde Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile anlaşmaya varan Cimbom, santrfor hattına da transfer yapmak istiyor. Aslan'da son olarak Ukraynalı forvet Artem Dovbyk ismi gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.01.2023- 06:40