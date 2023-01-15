Spor Toto Süper Lig'de yüksek form grafiğiyle tüm dikkatleri üstüne çeken lider Galatasaray, yeni bir rekora ulaşmak için düğmeye bastı.
Galatasaray'ın gözü Beşiktaş'ın rekorunda! 63 yıl sonra bir ilk yaşanabilir
Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, şampiyonluk hedefine doludizgin devam ediyor. Sarı kırmızılılar, ligde üst üste 8 maçtan galip ayrılmıştı. Aslan, önemli bir başarıya daha ulaşmak istiyor. Cimbom, Beşiktaş'ın 1959-1960 sezonundaki o rekorunu kırma peşinde. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Takvim'de yer alan habere göre Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'deki son 8 maçı da galibiyetle bitiren Cimbom, ezeli rakibi Beşiktaş'ın 13 maç üst üste kazanma rekorunu da geçmek istiyor.
HEDEF 14 MAÇ KAZANMAK
1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarını kapsayan süreçte unutulmaz teknik direktörü Mustafa Denizli yönetiminde 12 maç üst üste kazanan Galatasaray, Okan Buruk ile beraber çıtayı daha yükseğe koydu.