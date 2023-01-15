CİMBOM İSTATİSTİKLERİ ALT ÜST ETTİ

8. haftada 0-0 biten Adana Demirspor maçıyla birlikte üst üste 3 maçta kazanamayan, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk için adeta tehlike çanları çalarken, deplasmanda 2-0 kazanılan Karagümrük maçıyla birlikte de müthiş bir seri yakalandı.