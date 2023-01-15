Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Bomba transfer hamlesi! Dünya yıldızı G.Saray'a
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, son olarak Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'u deplasmanda mağlup ederek 8 maçlık galibiyet serisi oluşturdu. Teknik direktör Okan Buruk bu galibiyet sonrası sarı-kırmızılılarda tarihe geçerken, maç sonu transferle ilgili "Bize uygun, katkı sağlayacak oyuncular olursa düşüneceğiz." ifadelerini kullanmıştı. İspanyol basını Cimbom için flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İşte o isim ve detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızı takımda gelenler kadar gidenler de konuşuldu ve birçok oyuncuyla yollar ayrılarak kaynak oluşturuldu.
Cimbom, 2022 Dünya Kupası'ndan önce Vavacars Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i yenerek 3 maçlık seri oluşturdu.