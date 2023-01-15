GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Bomba transfer hamlesi! Dünya yıldızı G.Saray'a

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, son olarak Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'u deplasmanda mağlup ederek 8 maçlık galibiyet serisi oluşturdu. Teknik direktör Okan Buruk bu galibiyet sonrası sarı-kırmızılılarda tarihe geçerken, maç sonu transferle ilgili "Bize uygun, katkı sağlayacak oyuncular olursa düşüneceğiz." ifadelerini kullanmıştı. İspanyol basını Cimbom için flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İşte o isim ve detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)