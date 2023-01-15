Real Madrid'in Chelsea'den büyük umutlarla kadrosuna kattığı Eden Hazard, La Liga'da beklentilerin altında kaldı.
Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Eden Hazard'la transfer görüşmeleri başladı
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de kariyerini sürdüren Eden Hazard'ı, Süper Lig'in 2 devi Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu. Belçikalı yıldız için flaş bir takım daha devreye girerken, transfer görüşmeleri başladı. İşte detaylar...
Performansıyla da İspanyol taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.
Madrid ekibinde gözden düştü ve takımdan ayrılmak için gün sayıyor.