Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Hatayspor'u Nef Stadı'nda ağırladı.
Ömer Üründül Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi! O yıldıza övgü dolu sözler
Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadeleyi Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Usta yorumcu, Galatasaraylı oyuncuya övgüler yağdırdı. İşte o yazı... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-0 yenerek sezonun ilk yarısını 3 puanla noktaladı.
Ligde üst üste 8. galibiyetini alan Cimbom'da galibiyeti getiren golleri Juan Mata (2), Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis kaydetti.