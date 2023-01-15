Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 11. hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Kadınlar Süper Ligi maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Galatasaray - Fenerbahçe Kadınlar Süper Ligi maçı heyecanla bekleniyor. 11. hafta maçında iki takım da kazanmak için sahaya çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Kadınlar Süper Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - FENERBAHÇE KADINLAR SÜPER LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fenerbahçe Kadınlar Süper Ligi maçı 15 Ocak Pazar günü saat 15:00'te GS TV ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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