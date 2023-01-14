Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Hatayspor'u ağırladı.
Ahmet Çakar Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi!
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, evinde Hatayspor'u ağırladı Sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisini 4-0 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da Galatasaray - Hatayspor mücadelesini flaş sözlerle değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-0 mağlup ederek üst üst 8. maçından da zaferle ayrıldı.
Bu sonuçla üst üste 8. galibiyetini alan Aslan, puanını 42'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.