Süper Lig'de zirveye kurulan Galatasaray, transfere de hızlı bir baslangıç yaptı
Galatasaray'da ayrılık çok yakın! Menajeri İstanbul'a çağrıldı
Galatasaray beklentilerin altında kalan yıldız isim yönetim oyuncunun menajerini istanbul'a davet etti. Okan Buruk'un da yabancı konusunda takımdan bu ayrılığa sıcak bakıyor. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Defansın soluna yerli bir isim arayan sarı-kırmızılı ekip, Ugur Çiftçi için Demir Grup Sivasspor'la anlasma sağladı.
Yapılan görüşmeler sonucunda, Cimbom, 30 yaşındaki futbolcu için 600 bin euro para ve Emre Taşdemir'i verecek.