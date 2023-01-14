Galatasaray Fenerbahçe: 4-0 (U19 MAÇ SONUCU - ÖZET)
Galatasaray, U19 Süper Lig'inde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Derbide kazanan 4-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 14.01.2023- 16:09
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan derbiyi ev sahibi Galatasaray 4-0 kazanırken goller; 14. dakikada Yiğit Demir'in kendi kalesine yaptığı vuruşla, 69 ve 72. dakikalarda ise Caner Doğan'ın ayağından geldi. Son golü ise 90+3. dakikada Mehmet (K.K) attı. Konuk ekip Fenerbahçe'de Yusuf Kocatürk 20. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla beraber lider Galatasaray, 32 puana ulaşarak 1 maç eksiğine rağmen takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını 6'ya yükseltmiş oldu. Fenerbahçe ise liderlik anlamında büyük bir anlam ifade eden karşılaşmadan mağlup ayrılarak 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşılaşırken, Fenerbahçe haftayı bay geçecek.