Galatasaray , geçen hafta Kadıköy'de tam 30 yıl sonra Fenerbahçe 'yi 3 farklı mağlup etmişti.
Galatasaray'da Icardi gerçeği! Hatayspor maçında...
Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor'u 4-0'la geçti. Sarı-kırmızılılar maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına giden Mauro Icardi ise dikkatleri üzerine çekti. Arjantinli futbolcuyla ilgili gerçek ise sonradan ortaya çıktı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray , geçen hafta Kadıköy'de tam 30 yıl sonra Fenerbahçe 'yi 3 farklı mağlup etmişti.
Okan Buruk ve öğrencileri bu skorla birlikte Sarı-Lacivertliler ile puan farkını 4'e yükselterek ligin ilk devresini zirvede bitirmeyi garantilemişti.
Galatasaray, ligde yoluna doludizgin devam ediyor. Aslan'ın son kurbanı Hatayspor oldu.