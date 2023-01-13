Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Hatayaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu, 45+4 ve 45+6''ncı dakikalarda Juan Mata ile 77'nci dakikada Gomis kaydetti. Galatasaray bu sonucun ardından puanını 42'ye çıkararak ligdeki liderliğini sürdürürken, Hatayspor 17 puanla 16'ncı sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Barış Alper Yılmaz'ın ortasını yaptı. Penaltı noktası üstünde müsait durumdaki Oliverira'nın gelişine yaptığı vuruşta top kaleci Erce'de kaldı.



9'uncu dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında Hatayspor'dan Burak Yılmaz'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top sol çaprazdan Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Kerem Aktürkoğlu, sol çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.



18'inci dakikada Hatayspor etkili geldi. Sağ kanattan topla birlikte hareketlenen Kamil Ahmet Çörekçi, savunma arkasına sarkan El Kaabi'yi gördü. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Muslera topu ayağıyla çıkardı.



36'ncı dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Lobjanidze, savunma arkasına sarkan El Kaabi'yi gördü. Bu oyuncunun sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı.



45+4'üncü dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası yayı üstünde topla buluşan Icardi'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Dubois ortasını yaptı. Arka direkte müsait durumdaki Mata'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.



45+6'ncı dakikada Galatasaray'dan bir gol daha buldu. Icardi, yaptığı baskı sonrasında topu kaptı ve ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci Erce Kardeşler'den seken topu iyi takip eden Juan Mata, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-0.



77'nci dakikada Galatasaray farkı 4'e çıkardı. Yunus Akgün'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Gomis'in sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti: 4-0.



Karşılaşma Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.



ICARDI 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE



Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi, Hatayspor karşılaşmasına, sakatlığının geçmesinin ardından 11'de başladı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan giren ve 1 gol, 1 asist yapan Arjantinli yıldız, ligde en son Başakşehir maçında 11 başlamıştı.



JUAN MATA'DAN 2 GOL



Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Mertens'in yokluğunda Juan Mata'ya 11'de sahaya sürdü. Bu sezon ikinci kez ilk 11'de görev alan İspanyol oyuncu, bu sezon 8 maç sonra 11'de sahaya çıkmış oldu. Mata, son olarak Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Kayserispor'a 2-1 kaybedilen karşılaşmaya 11'de başlamıştı. Mata, Hatayspor karşısında 2 golle galibiyette önemli rol oynarken, ilk kez bir iç saha maçında gol atma başarısı gösterdi.



GOLDEN SONRA AHMET ÇALIK UNUTULMADI



Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Galatasaray evinde Hatayspor'u 4-0 ile geçti. Karşılaşmanın 9'uncu dakikasında ilk golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, gol sonrası geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın 5 numaralı formasını göstererek anmayı unutmadı.

STAT: Nef



HAKEMLER: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı



GALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Torreira (Dk. 87 Midtsjo), Oliveira (Dk. 70 Rashica), Mata (Dk. 70 Berkan Kutlu), Barış Alper Yılmaz (Dk. 70 Yunus Akgün), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 70 Gomis), Icardi



HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Burak Yılmaz, Adekugbe, Aabid (Dk. 64 Kaan Kanak), Boudjemaa (Dk. 64 Musa Çağıran), Ribeiro (Dk. 79 Onur Ergün), El Kaabi (Dk. 79 Atsu), Lobjanidze (Dk. 89 Sadık Baş), Bertuğ Yıldırım



GOLLER: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu, Dk 45+4 ve 45+6 Juan Mata, Dk. 77 Gomis (Galatasaray)