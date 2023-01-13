Galatasaray'ın "Transfer sihirbazı" Erden Timur yine büyük düşünüyor.
Yılın bomba transferi Galatasaray'dan! İlkay Gündoğan için Erden Timur devrede
Ocak ayı transfer döneminin başlamasının ardından çalışmalarına hız veren Galatasaray, yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, İngiliz devi Manchester City'deki sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan İlkay Gündoğan için devreye girdi. Erden Timur'un transferde başrolü oynaması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın "Transfer sihirbazı" Erden Timur yine büyük düşünüyor.
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