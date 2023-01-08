Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi şok gelişme! Dursun Özbek...
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadelede iki taraf da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Bunun yanı sıra dev müsabaka öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbinin başlamasına saatler kala şok bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)
İki ezeli rakip, bu sezon lig yarışında büyük bir çekişme içerisinde.
Sarı kırmızılılar, 16 maçta 36 puan elde ederek liderlik koltuğunda oturuyor.