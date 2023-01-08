Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi şok gelişme! Dursun Özbek...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadelede iki taraf da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Bunun yanı sıra dev müsabaka öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbinin başlamasına saatler kala şok bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.01.2023- 09:29 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023- 09:30