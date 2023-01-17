Galatasaray Baran Aksaka'nın sözleşmesini uzattı
Galatasaray, genç futbolcusu Barak Aksaka'nın sözleşmesi 2025-20226 yılına kadar uzatılmıştır.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 17.01.2023- 14:06 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023- 14:38
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Akademimizde yetişen futbolcumuz Özgür Baran Aksaka'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.
"HAYALİM UZUN YILLAR KALMAK"
İmzanın ardından genç futbolcu, "Öncelikle başkanıma, yönetim kurulumuza ve özellikle Okan Hocam'a çok teşekkür ederim. Benim küçük yaşlardan beri Galatasaray'da uzun yıllar oynamak gibi bir hayalim var. Sözleşmemi uzattım. Umarım her şey benim için güzel olur. Taraftarlarımız bizi desteklemeyi bırakmasınlar. Biz tamamen şampiyonluğa odaklandık. Umarım bu sezon bizim için şampiyonlukla biter" dedi.
"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Başkan Dursun Özbek ise genç futbolcunun imzasının ardından, "Genç fidanlar, kulübümüzden yetişecek fidanlar. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecekler. Ben Baran'ı tebrik ediyorum. Performansı da çok iyi. Antalya'daki hazırlık maçlarında özellikle izledim. Allah sakatlık vermesin. Uzun yıllar başarıyla hizmet edecek bir futbolcumuz. Galatasaray'da başarılı olması için yönetim olarak elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.