Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Uğur Çiftçi hakkında konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Uğur Çiftçi, Galatasaray'a transfer oluyor. Bizim de oyuncu almamız gerekiyor. Emre Taşdemir için konuştuk. Olabilirse, Yusuf Demir için de görüştük. Uğur Çiftçi çok büyük bir takıma gidecek, bu transferi istemesi de normal."