Rıza Çalımbay açıkladı! Uğur Çiftçi Galatasaray'a gidecek mi?
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Uğur Çiftçi hakkında açıklamalarda bulundu. Çalımbay, sarı kırmızılılara müjdeyi verdi ve "Uğur Çiftçi Galatasaray'a transfer oluyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
"Uğur Çiftçi, Galatasaray'a transfer oluyor. Bizim de oyuncu almamız gerekiyor. Emre Taşdemir için konuştuk. Olabilirse, Yusuf Demir için de görüştük. Uğur Çiftçi çok büyük bir takıma gidecek, bu transferi istemesi de normal."