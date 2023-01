Süper Lig'in 19. haftasında lider Galatasaray'ın evinde Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesi takım kadroları okunduğu sırada, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in adı anons edildiği an tepki sesleri yükseldi.

Süper Lig'in 19. haftasında lider Galatasaray'ın evinde Hatayspor'u konuk ettiği mücadele öncesi, takım kadroları okunduğu sırada, tribünlerden konuk ekibin teknik direktörü Volkan Demirel'in adı anons edildiği an tepki sesleri yükseldi.

Bilindiği üzere Volkan Demirel, uzun yıllar Fenerbahçe kalesini korumuş ve sarı-lacivertli takımın kaptanlığını yapmıştı.