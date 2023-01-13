Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u 4-0 ile geçerek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti. Karşılaşmada 2 gol atan Juan Mata, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Sonuçtan çok mutluyuz. Geçen hafta önemli bir maçı kazandık. Bu maç da çok önemliydi ve kazandık. Gol attığım için çok mutluyum. Böylece taraftarla daha çok yakınlaşmış oldum.

Bu formayı giydiğim için gurur duyuyorum. Galatasaray'ın çok büyük taraftarı var. Hem tesislerde, hem şehirde bana olan ilgi gerçekten beni çok mutlu ediyor."