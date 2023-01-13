Galatasaray sahasında Hatayspor’a yenilmiyor!

Galatasaray, 3’ü Süper Lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere Hatayspor ile evinde oynadığı 4 maçını da kazandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2023- 22:17