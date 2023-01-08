Galatasaray'da 7 futbolcu ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giydi!
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılarda 7 futbolcu, ilk kez Fenerbahçe ile oynanan bir derbi maçta forma giydi.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.01.2023- 20:07
Galatasaray'da 7 futbolcu, ilk kez Fenerbahçe ile oynanan bir derbi maçta forma giydi.
Leo Dubois, Dries Mertens, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey ve Alper Barış Yılmaz, Galatasaray kariyerlerinde ilk kez Fenerbahçe karşısında sahaya çıktı.
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