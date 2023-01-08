Galatasaray'da 7 futbolcu ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giydi!

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılarda 7 futbolcu, ilk kez Fenerbahçe ile oynanan bir derbi maçta forma giydi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.01.2023- 20:07