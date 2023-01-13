Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup etti ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Mücadele sonrası sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, "Takviye yapmak istiyoruz kadromuza. Sol bekte Türk isimler üzerinde duruyoruz. Bunlarla ilgili bir gelişme olacak. Uğur da bunlardan biri." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u 4-0 ile geçerek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti. Galibiyet sonrası Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

"Geçen haftanın verdiği moral ve 7 maçlık galibiyet serisiyle motiveydik. Herkes sahaya girdiğinde, iştahını ortaya koyduk. Taraftarımızın önünde oynamak çok kolay. Bugünkü maçta son yıllardaki istatistiklerde rekor kırdık. Rakibimize çok pozisyon verdik. Hücum da ne kadar iyiysek, savunmada zaaflar yaşadık. Bunu da belirtmek gerekiyor, biz attık onlar atamadı. Daha fazla gol atabilirdik.

Rakibimize verdiğimiz pozisyonlar net pozisyonlardı. Fenerbahçe maçı sonrası herkesin düşüncesi konsantrayon eksiği olabilir diye düşünüldü ama bu maçta gösterdik, eksiğimiz yok. Çok önemli isimler burada hizmet etti, Galatasaray'ın amacı her maçı kazanmak. 8 maçlık bir seri yakaladık, aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Burada durma gibi bir düşüncemiz yok, Süper Lig'de çok güçlü takımlar var. Aynı ciddiyetle devam edeceğiz, ilk yarı maçlarını tamamladık. Antalyaspor maçı ile devam edeceğiz, her maçta aynı ciddiyetle sahaya çıkacağız.

Takviye yapmak istiyoruz kadromuza. Sol bekte Türk isimler üzerinde duruyoruz. Bunlarla ilgili bir gelişme olacak. Uğur da bunlardan biri."