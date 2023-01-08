Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk: Icardi 90 dakika için hazır değil
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, a
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 08.01.2023- 18:27 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023- 18:34
İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:
İki takımda hızlı başlayan bir takım. Deplasmanda oynuyoruz rakibimizin seyirci baskısı olacak. Ama bizde çok konsantreyiz.
İyi bir kadromuz var geniş bir kadromuz var.
Bu akşam güzel bir futbol akşamı.
İnşallah bu maçın sonunda gülen biz oluruz.
Hem Fenerbahçe hem Galatasaray için özel bir maç.
Icardi uzun bir süre takımdan ayrı kaldı. Şu an 90 dakikayı çıkarabilecek bir durumda değil