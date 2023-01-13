Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda karşılaştığı Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk tarihe geçti. Buruk'tan önce Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Reiner Hollmann, sarı-kırmızılıların başında ligde 8 ve üzerinde üst üste galibiyet alan teknik direktörlerdi. Okan Buruk, Hatayspor mücadelesiyle birlikte bunu başaran 4. Galatasaray teknik direktörü oldu.
Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçıyla birlikte, Süper Lig’de sarı-kırmızılıların başında üst üste 8 ve üzerinde galibiyet alan 4. teknik direktör oldu. (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 13.01.2023- 22:16
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda karşılaştığı Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk tarihe geçti. Buruk'tan önce Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Reiner Hollmann, sarı-kırmızılıların başında ligde 8 ve üzerinde üst üste galibiyet alan teknik direktörlerdi. Okan Buruk, Hatayspor mücadelesiyle birlikte bunu başaran 4. Galatasaray teknik direktörü oldu.