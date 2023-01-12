Hırvat basını duyurdu! "Galatasaray'ın Bruno Petkovic transferi an meselesi"

Süper Lig'in lideri Galatasaray, transfere hızlı girdi. Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile söz kesen Cimbom, santrfor takviyesi için harekete geçti. Antalyasporlu Haji Wright'ın maliyetini çok bulan Galatasaray için Hırvat basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, Dinamo Zagreb'in Hırvat golcüsü Bruno Petkovic'i renklerine bağlamak istediği ifade edildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)