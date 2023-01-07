Evinde Ankaragücü'nü mağlup eden Cimbom Süper Lig'de liderliğini geri aldı.
Galatasaray'da Okan Buruk Fenerbahçe derbisi taktiğini belirledi! İşte o 4 madde
Spor Toto Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet serisi oluşturan Galatasaray, 18. haftada Fenerbahçe deplasmanında sahne alacak. Sarı-kırmızılılar ezeli rakibi önünde 1 puanla lider konumda bulunurken, sarı-lacivertlileri devirip hem seriyi devam ettirmek hem de puan farkını açmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, F.Bahçe'nin zayıf yönlerini yaptığı toplantılarla takıma anlatırken, galibiyetin şifrelerini ise 4 maddede topladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup eden sarı kırmızılılarda galibiyeti getiren goller Barış Alper ve Gomis'ten geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.