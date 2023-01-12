Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'da yüzler gülüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'nin tapusu alınıyor! Erden Timur devreye girdi
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekip, PSG'den kiraladığı Icardi'nin bonservisinden oldukça memnun. Galatasaraylı yöneticiler, Arjantinli yıldızın bonservisini almak için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, ezeli rakibini devirmesiyle birlikte zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
Aslan en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark attı.